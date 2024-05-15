Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 08:00

Маслов заявил, что команда готова просить руководство сохранить Слишковича на посту главного тренера «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о главном тренере красно-белых Владимире Слишковиче.

«Готова ли команда просить руководство о том, чтобы Слишкович остался? Думаю, да. Но думаю, это не совсем корректно приходить и просить. Каждый должен заниматься своим делом. Чувствую ли, что голос футболистов будет учтен? Не знаю, но у нас есть опытные ребята, капитан команды. Может быть, эти вопросы будут задавать им. Если зададут нам, то это будет понятно уже по факту», — сказал Маслов «СЭ».

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Испанец возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

После 28 туров «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
9
Обсудить
Читайте также
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
Хейли и Джастин Бибер ждут ребенка
Боец ВС РФ рассказал об обезвреживании заминированной ВСУ дамбы в Харьковской области
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф и финалы пути РПЛ и пути регионов
Шикунов о Слишковиче: «Какой у него ресурс? Может ли бороться за первое место?»
Шикунов об Угальде в матче с «Балтикой»: «Обязан реализовывать такие моменты!»
Шикунов о поражении «Спартака» от «Балтики» в Кубке России: «9-10 моментов... Катастрофа какая-то»
«За такие деньги Угальде обязан реализовывать эти моменты! Соболев бы разобрался». Шикунов — о поражении «Спартака» в Кубке
Маслов считает, что «Спартак» провалил сезон, проиграв «Балтике»
«Зенит» — ЦСКА: кто выйдет в суперфинал Кубка России? Live
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Зенит» — ЦСКА: во сколько начало трансляции матча Кубка России

Шикунов о поражении «Спартака» от «Балтики» в Кубке России: «9-10 моментов... Катастрофа какая-то»