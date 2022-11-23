Матч «Крылья Советов» — «Спартак» проходит в условиях сильного тумана

Матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» проходит при сильном тумане.

Тем не менее, судейская бригада и официальные лица посчитали, что игру можно проводить в условиях ухудшенной видимости.

Отметим, что обе команды уже обеспечили себе выход в следующую стадию Кубка России.