Матч Кубка России «Химки» — «Уфа» пройдет с использованием системы ВАР

Матч пятого раунда Пути регионов Кубка России между «Химками» и «Уфой» пройдет с использованием системы видеоассистента рефери (ВАР), сообщает РФС.

Встреча состоится 18 октября на «Арене Химки» и начнется в 19.00 мск. Этот матч будет единственным в этом раунде, на котором будет работать ВАР.

Главным арбитром матча назначен Сергей Цыганок, его помощниками будут Егор Болховитин и Дмитрий Ермаков, а также резервный судья Алексей Амелин. За работу ВАР будут отвечать Роман Сафьян и его ассистент Александр Богданов.