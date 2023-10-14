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Кубок России

Сегодня, 14:36

Матч Кубка России «Химки» — «Уфа» пройдет с использованием системы ВАР

Виктория Кравченко
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Матч пятого раунда Пути регионов Кубка России между «Химками» и «Уфой» пройдет с использованием системы видеоассистента рефери (ВАР), сообщает РФС.

Встреча состоится 18 октября на «Арене Химки» и начнется в 19.00 мск. Этот матч будет единственным в этом раунде, на котором будет работать ВАР.

Главным арбитром матча назначен Сергей Цыганок, его помощниками будут Егор Болховитин и Дмитрий Ермаков, а также резервный судья Алексей Амелин. За работу ВАР будут отвечать Роман Сафьян и его ассистент Александр Богданов.

Источник: https://rfs.ru/news/219159
Кубок России
ФК Уфа
ФК Химки
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