Матч Кубка России в Белгороде пройдет без зрителей

Матч второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России между белгородским «Салютом» и тамбовским «Спартаком» пройдет без зрителей, сообщили ТАСС в белгородском клубе.

Встреча пройдет 21 августа в Старом Осколе. Начало — в 15.00 мск.

17 августа «Салют» провел матч второй лиги с тульским «Арсеналом-2» (2:0) в Старом Осколе. Встреча также прошла без зрителей.

Белгородский «Салют» покинул родной город еще в марте 2024-го из-за ситуации на границе. Уже полгода команда тренируется и проводит домашние встречи в Старом Осколе — городе на самой границе Белгородской и Воронежской областей.