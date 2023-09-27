Матч подмосковных «Химок» будет судить вице-президент федерации футбола Московской области

В состав судейской бригады матча 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России 2Drots — «Химки», который пройдет завтра, 28 сентября, вошел вице-президент федерации футбола Московской области Виталий Мешков. Назначение неожиданное, так как гости представляют как раз Московскую область.

Кроме Мешкова игру будет обслуживать еще один подмосковный рефери — ассистент судьи Арам Петросян из Бронниц. А оценит их работу Юрий Баскаков из Клина.

Полностью состав бригады выглядит так: Артур Федоров (Петрозаводск), ассистенты Арам Петросян (Бронницы), Сергей Ядров (Калининград), резервный Сергей Чебан (Москва), ВАР Вера Опейкина (Сочи), АВАР Виталий Мешков (Дмитров). Функции инспектора выполнит Юрий Баскаков (Клин).