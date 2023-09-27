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Сегодня, 16:03

Матч подмосковных «Химок» будет судить вице-президент федерации футбола Московской области

Александр Бобров
Шеф-редактор
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В состав судейской бригады матча 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России 2Drots — «Химки», который пройдет завтра, 28 сентября, вошел вице-президент федерации футбола Московской области Виталий Мешков. Назначение неожиданное, так как гости представляют как раз Московскую область.

Кроме Мешкова игру будет обслуживать еще один подмосковный рефери — ассистент судьи Арам Петросян из Бронниц. А оценит их работу Юрий Баскаков из Клина.

Полностью состав бригады выглядит так: Артур Федоров (Петрозаводск), ассистенты Арам Петросян (Бронницы), Сергей Ядров (Калининград), резервный Сергей Чебан (Москва), ВАР Вера Опейкина (Сочи), АВАР Виталий Мешков (Дмитров). Функции инспектора выполнит Юрий Баскаков (Клин).

ФК Химки
Виталий Мешков
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