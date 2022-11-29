Матч звезд Кубка России по футболу состоится 3 декабря

РФС анонсировал проведение Матча звезд Кубка России между сборными Пути регионов и Пути РПЛ. Игра пройдет 3 декабря.

Встреча пройдет в формате 5 на 5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут. Помимо самого матча участники проведут соревнования на ловкость, скорость и силу.

После игры состоится жеребьевка раунда плей-офф Кубка России.