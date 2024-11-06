Кассьерра о победе над «Ахматом»: «Хорошо, что забили три мяча»

6 ноября, 23:42
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Мы прекрасно знали, что «Ахмат» — хорошая, крепкая команда, которая здорово прессингует и способна создать сложности. Понимали, что в домашней игре обязаны побеждать, и постараться сделать это крупно, чтобы создать задел перед игрой в Грозном. Самое важное, что победили. Минимальная цель на сегодня достигнута. Хорошо, что забили три мяча, не пропустили ни одного. Теперь нужно сосредоточиться на игре в чемпионате», — сказал форвард журналистам.
Ответный матч пройдет 27 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2