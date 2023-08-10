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Кубок России

Сегодня, 11:36

Ивахнов: «Цель «Факела» на сезон — избежать стыковых матчей»

Ивахнов рассказал о целях «Факела» на сезон
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал о личных и командных целях на сезон.

«Цели? Как можно больше играть, набираться опыта и забивать голы. Определенная цифра есть, но не хочу ее озвучивать. Какие цели на сезон у «Факела»? Избежать стыковых матчей», — приводит слова Ивахова Metaratings.ru.

Матч «Факел» — ЦСКА завершился со счетом 2:0.

После 2 туров все команды группы А набрали по 3 очка. Ранее «Оренбург» в матче 2-го тура обыграл «Сочи» (2:0).

В следующем туре FONBET Кубка России ЦСКА в гостях сыграет против «Сочи».

Источник: https://metaratings.ru/news/ivakhnov-cel-fakela-na-sezon-izbezhat-stykovykh-matchei-272947/
Футбол
Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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