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Сегодня, 13:40

Матвей Сафонов передал сообщение для своего 14-летнего однофамильца из «Кубани»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов записал видеообращение для вратаря вратаря «Кубани» Романа Сафонова.

21 августа 14-летний Сафонов дебютировал за «Кубань» в матче против «Кубань-Холдинга» (0:5) во втором раунде FONBET Кубка России. «Кубань» выставила на игру молодежный состав и приехала без главного тренера.

«Рома, привет. Видел, что ты дебютировал в большом футболе. Хочу тебе сказать — не расстраивайся, это только начало пути. Верь в мечту, стремись к лучшему и все обязательно получится», — сказал Матвей Сафонов в видео, которое его однофамильцу показал экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко, который сейчас работает в «Кубани».

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Кубань
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