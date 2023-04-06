Сафонов: «Ошибка Песьякова просто сделала игру интереснее»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал ошибку голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:3).

— Ошибку Песьякова как прокомментируете?

— Когда команда выходит через короткую передачу, где-то натягивает, где-то рискует, конечно, ошибки будут. В принципе команда исправила ошибку вратаря. Сыграли в ничью. В принципе, после гола игра чуть раскрылась. «Ростов» стал играть более красиво, потому что нужно было. Эта ошибка просто сделала игру интереснее.

— В следующем Кубке хотят добавить еще больше медиакоманд. Как вы к ним относитесь?

— Пока они не добрались до команд РПЛ. В принципе без разницы. Когда они попадают с нами, то становится интересно играть. А то, что происходит до нас, мне не интересно.

— Они добавляют аудитории?

— Это популяризация футбола в России. Есть массы, которые смотрят медиафутбол. Хочется их привлекать к большому спорту. Почему нет? Эти команды показывают неплохой уровень игры. Для зрителей — это большие эмоции. Почему нет? Если это пользуется большим спросом.

«Ростов» покидает турнир, а «Краснодар» проходит в следующую стадию, где сыграет с «Крыльями Советов».