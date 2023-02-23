Сафонов: «Атмосфера стала лучше. Мы на правильном пути»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:3).

— Сегодня было хорошее поле, немного жесткое, но если бы было немного мягче, то оно поплыло бы. Много легионеров? Команда появится тогда, когда мы полностью сплотимся. Но атмосфера стала лучше, возможно, это с приходом тренера. Мы на правильном пути.

— Был момент, когда вы позвали к себе Ионова и что-то говорили.

— Это был подсказ. Он убегал к центру поля. Когда у нас на стандартных положениях один игрок соперника свободен — это ненормально. Я попросил его правильно встать.

— Какая у него была реакция?

— Нормальная.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 28 февраля. Начало встречи в 19:30 мск.