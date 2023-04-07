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Сегодня, 17:54

Медиалига ведет с РФС переговоры о количестве команд в FONBET Кубке России

Алина Савинова
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Футбольная Медиалига продолжает вести диалог с Российским футбольным союзом по вопросу участия своих команд в следующем сезоне FONBET Кубка России. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что на данный момент обсуждается участие в турнире 8 клубов Медиалиги, хотя сама лига хочет большего представительства. Однако к участникам Кубка России выдвигаются серьезные требования по критериям уровня команд и параметров домашнего стадиона. По словам источника, второй вопрос может стать наиболее острым для Медиалиги.

В текущем сезоне в Кубке России принимали участие два клуба медиалиги — «Амкал» и 2DROTS. Московский клуб вылетел на стадии 1/64 финала, уступив в серии пенальти санкт-петербургской «Звезде» (2:2, пенальти — 2:4). Блогерская команда 2DROTS проиграла «Текстильщику» во встрече 1/128 финала (1:1, пенальти — 3:5).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10781684-medialiga-vedet-s-rfs-peregovory-o-kolichestve-komand-v-kubke-rossii.html
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