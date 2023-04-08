Медина уверен, что ЦСКА выиграет FONBET Кубок России

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина в комментарии для «СЭ» оценил шансы армейцев выиграть FONBET Кубок России.

— Вы одолели «Крылья» в кубковом матче, уверены теперь в том, что можете выиграть трофей?

— Конечно! Мы в финале Пути РПЛ. Всегда стараемся побеждать. Будем готовиться, чтобы выиграть.

В финале Пути РПЛ Кубка России ЦСКА сыграет против «Урала». Первый матч пройдет 18 апреля, ответная встреча запланирована на 2 мая. Победитель пройдет в финал Кубка России, в котором сыграет против победителя финала Пути регионов.