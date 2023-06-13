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Кубок России

Сегодня, 11:06

Медина заявил, что футболисты ЦСКА постараются выиграть FONBET Кубок России в следующем сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что игроки московского клуба очень счастливы победе в FONBET Кубке России и постараются выиграть трофей в следующем сезоне.

«Я очень счастлив. Мы очень рады завоевать этот титул. Вся команда счастлива, будем праздновать. А в следующем сезоне постараемся его сохранить у себя. Я бы не сказал, что это самая важная победа в карьере, но я очень счастлив, потому что у меня получилось добиться такого результата здесь, в России», — приводит слова Медины ТАСС.

11 июня ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 — по пенальти) и в восьмой раз в истории завоевал Кубок России.

Источник: https://tass.ru/sport/17992301
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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