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Сегодня, 18:40

Мелешин: «Спартаку» надо выкладываться по максимуму в матче с «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин высказался о сопернике красно-белых по полуфиналу Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В полуфинале «Спартак» сыграет с «Уралом».

«На этой стадии кубка уже простых соперников нет. Со всеми будет тяжело. Все покажет игра, кто, как готов. «Урал» прошел «Ростов» к тому же. «Спартаку» надо выкладываться по максимуму в этой встрече. Тем более это двухматчевое противостояние. В Екатеринбурге всегда тяжело играть», — приводит «РБ Спорт» слова Мелешина.

Полуфиналы Пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-meleshin-spartaku-nado-polnost-yu-vy-lozhit-sya-v-kubke-s-uralom-v-ekaterinburge-budet-tyazhelo/
Алексей Мелешин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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