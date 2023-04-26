Мельников считает, что формат Кубка России в этом сезоне очень запутанный

Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников поделился мнением о нынешнем формате FONBET Кубка России.

«Я ближе к концу турнира, кажется разобрался, что к чему. На первых порах вообще мало что понимал. Кто-то проиграл, но не вылетел. Перешел в другую группу. Снова играет. Но это уже не кубок. Это турнир, который нужно назвать как-то по другому. Потому что кубок ассоциируется с системой, когда тот, кто проиграл, должен вылететь, а тот, кто выиграл, — пройти дальше. Так всегда было. Ну если это кубок. А этот турнир, который придумали, может, и хороший. Но не похож на кубковый. Формат запутанный», — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

В текущем сезоне розыгрыш FONBET Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.