Мендес — о матче с «Крыльями Советов»: «Игроки ЦСКА должны выложиться на полную катушку»

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал о своих ожиданиях от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов».

«Мы достигли позитивного результата. Правда, перелет в Самару был немного сложным.Играть одну игру за одной — с таким маленьким интервалом — достаточно утомительно. Теперь нас ждет ответный матч, который пройдет дома в Москве. Там игроки ЦСКА должны выложиться на полную катушку и отдать для победы все, что от нас зависит.

Мне кажется, «Крыльям» было намного легче играть кубковый матч. В матче РПЛ мы забили четыре мяча — у соперника была почва для размышлений. Они могли проанализировать ошибки, устранить огрехи. И как раз этих ошибок больше не допускать», — приводит «Чемпионат» слова Мендеса.

Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск. Первая игра между командами завершилась ничьей — 2:2.