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Сегодня, 14:23

Мешков будет судить дерби «Динамо» — «Спартак» в 5-м туре Кубка России

Алина Савинова
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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РФС объявил судейские назначения на матчи 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Московское дерби «Динамо» — «Спартак» 2 октября будет судить Виталий Мешков, его помощниками станут Дмитрий Сафьян и Александр Богданов. На игру между «Локомотивом» и «Оренбургом» в Москве назначен Александр Машлякевич. Главным арбитром матча «Ахмат» — «Краснодар» будет Павел Шадыханов, а в Санкт-Петербург на встречу «Зенита» с «Акроном» отправится Егор Егоров.

1 октября (вторник)

«Рубин» — «Факел»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Рашид Абусуев, Павел Новиков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Роман Галимов, АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Александр Машлякевич, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Андрей Фисенко, АВАР — Владислав Безбородов; инспектор — Олег Соколов.

«Пари НН» — ЦСКА: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

2 октября (четверг)

«Химки» — «Ростов»: судья — Евгений Буланов; помощники судьи — Михаил Иванов, Михаил Шпильфогель резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Роман Сафьян, АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Виталий Мешков; помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Александр Богданов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Роман Галимов; инспектор — Алексей Тюмин.

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Михаил Черемных; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Александр Чекалин; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Сухой, АВАР — Константин Аверьянов; инспектор — Александр Колобаев.

«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владислав Безбородов, АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Виктор Кулагин.

«Зенит» — «Акрон»: судья — Егор Егоров; помощники судьи — Хамид Талаев, Алексей Ермилов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павел Кукуян, АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Алексей Резников.

В Пути РПЛ принимают участие 16 клубов РПЛ, которые разделены на четыре группы. Команды должны сыграть шесть матчей на групповой стадии.

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