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Сегодня, 19:53

«Зенит» Пенза, «Рязань» и «Муром» вышли в следующий раунд Кубка России

Виктория Кравченко
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«Металлург» Липецк дома проиграл пензенскому «Зениту» в матче второго тура Пути регионов FONBET Кубка России — 1:2.

У победителей отличились Ярослав Теречев и Даниил Коноплев.

В следующем раунде «Зенит» сыграет с «Композитом».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 18:00. Металлург (Липецк)
Металлург Лп
1:2
Зенит Пн

В параллельном матче турнира «Рязань» разгромила «Динамо-Брянск» — 4:0.

У победителей отличились Николай Ермолаев, Егор Аксенов, Ярослав Сычев и Владимир Павленко.

В следующем раунде «Рязань» сыграет с победителем пары «Лука-Энергия» — «Калуга».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 18:00. Спартак (Рязань)
Рязань
4:0
Динамо Бр

«Торпедо» Владимир проиграл «Муром» в серии пенальти — 2:2 (4:5).

У хозяев отличились Михаил Земсков и Михаил Красилин, у гостей Максим Александров и Карим Гираев.

В следующем раунде «Муром» сыграет с победителем пары «Химик» — «Броук Бойз».

В следующем раунде

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 18:00. Торпедо (Владимир)
Торпедо Вл
2:2
Муром

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