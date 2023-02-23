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Сегодня, 11:04

Галактионов: «Судьи не ответили, почему не засчитали гол»

Галактионов прокомментировал судейство в матче «Локомотив» — «Спартак»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал судейство в кубковом матче со «Спартаком», игру Артема Дзюбы, а также рассказал о том, как избежать стыков.

«От этого второго тайма надо оттолкнуться в дальнейшем. Потому что-то, что мы проговаривали с ребятами, в первом тайме не получилось. «Низко» начали, были недостаточно агрессивны. Замены усилили игру команды. Дзюба — основополагающий игрок? Это харизматичный игрок, который может дать нам импульс. Эпизоды, которые начали создаваться во втором тайме, и за счет Дзюбы в том числе, — в них наши игроки проявляли свои качества. Функциональное состояние его по тестам хорошее, а вот игровое пока не очень, через игры наберет. Спрашивал арбитра, почему не засчитали гол. Они не ответили. Безбородова не спрашивал, а резервный не ответил. Есть ли уверенность, что удастся избежать стыков? Мы все для этого делаем. Сказал команде, что если мы оттолкнемся от второго тайма — по прессингу, по давлению, мы еще прибавим. И сделаем все, чтобы избежать стыков», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

«Спартак» в гостях победил железнодорожников со счетом 1:0. Команды проводили первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная встреча состоится 27 февраля на поле красно-белых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-galaktionov-sud-i-ne-otvetili-pochemu-ne-zaschitali-gol/
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов
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