Михаил Кержаков — о жеребьевке Кубка: «Хотелось бы со «Спартаком» сыграть в финале в «Лужниках»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о результатах жеребьевки 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка страны. Сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком».

«В принципе, шанс был большой, что выпадет «Спартак», 30 с лишним процентов. Неожиданности не произошло. Но воообще хотелось бы с ними встретиться в финале в переполненных «Лужниках». Вылетевшая в нашей паре команда получит второй шанс через путь регионов? Я не знал, представляете? Спасибо. На самом деле, у нас две игры будет, два отличных матча. Думаю, болельщики рады. Такие матчи всегда для болельщиков являются украшением», — приводит слова Кержакова пресс-служба клуба.

Первые игры 1/2 финала пути РПЛ Кубка России пройдут 2-4 апреля. Ответные полуфиналы — 16-18 апреля.