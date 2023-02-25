Михаил Кержаков: «Спартак» в хорошей форме, это заставляет нас не расслабляться»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков после победы в матче FONBET Кубка России над «Волгой» рассказал о впечатлениях от первой официальной игры сезона.

«Матч проходил в непростых условиях, было довольно холодно, но мы решили задачу и идем дальше. Как ощущаем свою форму перед второй частью чемпионата? Мы продуктивно поработали на сборах, находимся в хорошем состоянии и цель тогда одна — побеждать в каждом матче. Мы видим, что «Спартак» сейчас в хорошей форме. Это заставляет нас не расслабляться», — приводит слова Кержакова «КП Спорт».

Матч «Волга» — «Зенит» завершился со счетом 0:3.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.