Министр просвещения России Кравцов надеется на победу «Спартака» в Кубке России

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов признался, что рассчитывает на победу «Спартака» в FONBET Кубке России.

«Надеемся, что Кубок «Спартак» все-таки возьмет», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

14 мая «Спартак» на выезде сыграет с «Балтикой» в финале пути регионов Кубка России. Начало — в 20.45 по московскому времени.

В суперфинале Кубка России красно-белые могут встретиться с победителем пары «Зенит» — ЦСКА, которые играют в финале пути РПЛ. Первый матч между командами завершился вничью — 1:1.