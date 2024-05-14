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Сегодня, 17:18

Министр просвещения России Кравцов надеется на победу «Спартака» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов признался, что рассчитывает на победу «Спартака» в FONBET Кубке России.

«Надеемся, что Кубок «Спартак» все-таки возьмет», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

14 мая «Спартак» на выезде сыграет с «Балтикой» в финале пути регионов Кубка России. Начало — в 20.45 по московскому времени.

В суперфинале Кубка России красно-белые могут встретиться с победителем пары «Зенит» — ЦСКА, которые играют в финале пути РПЛ. Первый матч между командами завершился вничью — 1:1.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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