Министр спорта Татарстана Леонов — о возможном проведении финала FONBET Кубка России: «Мы за любой кипиш»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов ответил на вопрос о финале FONBET Кубка России.

— Вы классно провели Суперкубок России. Нет желания подать заявку на финал FONBET Кубка России?

— Мы в диалоге с РПЛ и с РФС. Они знают, что мы за любой кипиш. Должны быть взаимные интересы. Подать заявку может каждый. Если у РФС будет интерес, то мы всегда за, — приводит «РБ Спорт» слова Леонова.

— Заявку сами подавать не будете?

— Я в это не вникал. Если будет такое обращение, то подадим.

Финал Кубка России проходил в Казани в 2016 году. Тогда «Зенит» одержал победу над ЦСКА со счетом 4:1.

В 2023 году финальный кубковый матч состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Игра завершилась победой ЦСКА над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5).