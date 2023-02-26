Мирзоян поделился мнением об инциденте с Венделом в матче FONBET Кубка России

Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян отреагировал на инцидент с выброшенным с трибун бананом в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Волги» (3:0).

«Таких людей просто надо брать и объяснять им, что это гадко. Их семьям тоже стоит это объяснять. Я не думаю, что это был какой-то взрослый человек. Вообще не думаю, чтобы кого-то в Ульяновске обидели представители Бразилии. Это бескультурье. Надо не просто внушать, а найти такой способ воздействия, чтобы неповадно было и другим повторять такие жесты. Это оскорбление своей же нации. Мы оскорбляем сами себя всем этим. Где-то он наслышался этого, поэтому стоит посмотреть вообще его окружение, а это дело уже для правоохранительных органов. Естественно, они его вычислят и перестанут пускать на стадион. Но это же не значит, что он изменит свое мнение. Он продолжит делать это и в другом месте. Надо донести до этих людей, что это неправильно, а то они будут еще этим гордиться. Надо перевоспитывать, по-другому, мы не сможем добиться ничего», — цитирует Мирзояна Betonmobile.ru.

На 90+1-й минуте встречи болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.

В РФС сообщили, что этот инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара матча.