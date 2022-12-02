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Сегодня, 17:57

Митрофанов объяснил, почему КДК РФС не может наказать Промеса красной карточкой

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему КДК РФС не может применить наказание в виде красной карточки к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

— Решения КДК и ЭСК в оценке эпизода с Промесом разнятся. Почему так происходит?

— Они не разнятся. Дело в том, что это вопрос возможности правильного применения КДК РФС норм дисциплинарного регламента. КДК действительно может поправить судью. В том случае, если арбитр по каким-то причинам не дал оценки тому или иному игровому эпизоду. ЭСК, рассмотрев вопрос, вынес свое решение. ЭСК посчитала возможным применение наказания к Квинсу Промесу. Но в ходе расследования КДК было установлено, что судьи этот вопрос обсуждали. Обсуждался вопрос вынесения желтой карточки. Соответственно, судья дал оценку эпизоду. В случае если судья дал оценку эпизоду, КДК не имеет право вмешиваться. Если бы выяснилось, что судья не заметил, что судьи не обсуждали этот вопрос и есть такое решение ЭСК, то КДК вынесло бы наказание.

В матче 6?го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Спартак» произошла массовая драка после финального свистка. В результате драки шесть игроков матча были удалены: Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов (все — «Спартак»), а также Вильмар Барриос, Родригао и Малком (все — «Зенит»). Главный арбитр встречи Владимир Москалев не стал наказывать Промеса.

Квинси Промес
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Максим Митрофанов
КДК
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2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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16:00
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22:00
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Польша
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13.12
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П 58
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П 61
-
:
-
П 62
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17.12
18:00
Пр 62
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П 59
14.12
22:00
П 60
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П 51
10.12
22:00
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B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
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1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
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2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.50 X 2.75 П2 2.24
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 30.0 X 13.0 П2 1.08
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.00 X 5.00 П2 1.43
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
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П1 2.60 X 3.50 П2 2.80
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