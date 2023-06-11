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Сегодня, 20:21

Митрофанов — о Кубке России и Лиге чемпионов: «Наш финал лучше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сравнил организацию суперфинала FONBET Кубка России с финалом Лиги чемпионов.

— Прекрасный матч завершился серией пенальти — кто-то любит, кто-то нет, начал Митрофанов. Я отношусь к тем, кому это нравится. К счастью одной команды, ей повезло больше. В футболе всегда так.

— Колосков назвал этот финал скучным.

— Представляете, какое количество финалов видел Вячеслав Иванович? Какую-то часть игры действительно не хватало динамики, но тоже надо понимать, что команды устали, чемпионат завершился 3-го числа, что в голове у ребят, могу представить — многим хочется в отпуск. Может быть, из-за этого. Зато серия пенальти его скрасила.

— Напрашивается аналогия с финалом Лиги чемпионов.

— Наш финал лучше. Посмотрите, как организованы последние финалы Лиги чемпионов, и как организованы соревнования в России. Разный уровень совершенно. Там все не очень хорошо, вспомните скандал в Париже в прошлом году, в этом очереди были. Не был на финале вчера, был здесь, чтобы все коллеги, сотрудники РФС старались организовывать финал максимально качественно.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5). Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве.

10 июня «Манчестер Сити» в Стамбуле обыграл «Интер» (1:0) в финале Лиги чемпионов.

Футбол
Кубок России
Лига чемпионов УЕФА
РФС
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Митрофанов
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