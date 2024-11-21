Митрофанов заявил, что нет фактов, которые бы подтвердили нечестное проведение матча «Амкал» — «Коломна»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что фактов, подтверждающих неспортивный характер матча между «Коломной» и командой медиалиги «Амкал» (1:8), нет.

«Пока я не видел заключений, которые бы подтверждали факты договорного матча. Насколько я понимаю, это могла быть просто слабая и бездарная игра команды», — сказал Митрофанов ТАСС.

20 августа в РФС подтвердили, что департамент защиты игры организации проводит служебное расследование в отношении игроков «Коломны» после матча с «Амкалом», который прошел в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.