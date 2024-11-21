Сегодня, 11:35
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что фактов, подтверждающих неспортивный характер матча между «Коломной» и командой медиалиги «Амкал» (1:8), нет.
«Пока я не видел заключений, которые бы подтверждали факты договорного матча. Насколько я понимаю, это могла быть просто слабая и бездарная игра команды», — сказал Митрофанов ТАСС.
20 августа в РФС подтвердили, что департамент защиты игры организации проводит служебное расследование в отношении игроков «Коломны» после матча с «Амкалом», который прошел в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
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|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2