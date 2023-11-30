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Кубок России

Сегодня, 11:46

Мохеби считает, что «Ростов» играл лучше ЦСКА и заслужил победу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России заявил, что его команда играла лучше ЦСКА (1:1) и заслужила победу.

«Мы ожидали большего. Я считаю, что мы играли лучше, чем ЦСКА, с первой и до последней минуты. Я думаю, что мы заслужили победу. Сказывается ли плохая погода на нашей игре? Нет, плохая погода — это только оправдание. Футбол такой, что иногда может быть дождь, иногда — солнечно. Такие условия, но мы должны играть», —приводит слова Мохеби «РБ Спорт».

Матч между ЦСКА и «Ростовом» в рамках 17-го тура РПЛ пройдет 3 декабря и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ответная игра между командами в Кубке России состоится 12-14 марта, когда завершится зимний перерыв в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mohammad-mohebi-rostov-igral-luchshe-tsska-i-zasluzhival-pobedu/
Футбол
Кубок России
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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