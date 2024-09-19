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Сегодня, 21:44

Монтес рассказал, что выбрал «Локомотив», так как хотел остаться в европейском футболе

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Защитник «Локомотива» Сесар Монтес ответил на вопросы журналистов после матча 4-го тура групповой стадии FONBET Пути РПЛ Кубка России с «Химками» (5:1).

27-летний мексиканец перешел в московский клуб в минувшее трансферное окно из испанской «Альмерии».

— Почему выбрал именно Локомотив для продолжения карьеры?

— Это большой проект. Когда предложили принять участие, то я сразу заинтересовался. Изначально были варианты вернуться в Мексику, но хотелось остаться в европейском футболе. Поэтому, когда «Локомотив» вышел на меня, я посчитал, что это будет здорово.

— Скоро холода, наступит зима, не страшно?

— Нет, просто нужно быть к этому готовым. Знал, на что иду. Адаптация идет, чтобы влиться в ритм, в том числе и климатический.

— Ты один из немногих инсторанцев в команде, с кем уже успел сдружиться?

— Прежде всего, с Жерзино [Ньямси] и [Эдгаром] Севикяном, которые говорят на испанском. Но также чувствуется поддержка всей команды, ребята делают все возможное, чтобы я как можно быстрее адаптировался.

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).

Александр Абустин

ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес

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