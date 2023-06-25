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Сегодня, 22:42

Мор считает группу «Спартака» самой интересной в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал результаты жеребьевки группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я бы назвал эту группу самой интересной. «Спартак» старается играть в футбол, «Динамо» при Личке тоже будет это делать, а не мучиться. То же самое «Краснодар» уже давно делает. Так что все матчи будут очень интересные. И «Пари НН», конечно, будет пытаться отбирать очки», — цитирует Мора «РБ Спорт».

«Спартак» сыграет в группе с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».

Источник: РБ Спорт
Эдуард Мор
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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