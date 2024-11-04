Сегодня, 13:04
Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, которые будут работать на первых матчах 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Владимир Москалев назначен главным арбитром встречи «Динамо» — «Локомотив». Его ассистентами будут Кирилл Большаков и Михаил Иванов, резервный судья — Сергей Чебан. ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Павел Шадыханов.
Все назначения судей на первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России:
5 ноября (вторник)
«Спартак» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Павелл Кукуян, АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» Москва — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Виталий Мешков, АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Николай Иванов.
6 ноября (среда)
«Рубин» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Кирилл Левников, АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2