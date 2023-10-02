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Кубок России

Сегодня, 12:48

Москалев назначен судьей матча «Динамо» — «Спартак» в FONBET Кубке России

Ана Горшкова
Корреспондент
Владимир Москалев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Главным арбитром встречи «Динамо» — «Спартак», которая состоится 4 октября, назначен Владимир Москалев, ВАР — Сергей Карасев.

Вера Опейкина назначена резервным судьей на матч «Сочи» — «Оренбург».

3 октября (вторник)

«Урал» — «Рубин»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Александр Богданов, Владимир Миневич; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Варанцо Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

«Локомотив» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Французов.

«Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Резников.

4 октября (среда)

«Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Мацюра.

«Факел» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья — Артем Чистяков; ВАР — Роман Галимов; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Игорь Синер.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.

«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Москалев
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