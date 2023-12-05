Мостовой, Аршавин и Овчинников — тренеры сборной Пути РПЛ в Матче звезд FONBET Кубка России

Глава отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников, бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой и экс-фовард «Зенита» Андрей Аршавин возглавят сборную Пути РПЛ в Матче звезд FONBET Кубка России по футболу.

Ранее стало известно, что Вадим Евсеев, Дмитрий Кузнецов и Андрей Каряка будут тренерами сборной Пути регионов на Матче звезд FONBET Кубка России.

Матч звезд FONBET Кубка России состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколково.