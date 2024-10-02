Мостовой — о дерби с «Динамо»: «Хочется, чтобы красно-белые сыграли достойнее, нежели с «Локомотивом»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче команды против «Динамо» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сейчас уже все ясно в группе: и та, и другая команда уже выходят в плей-офф, а с какого места выходить — да какая разница? Сейчас на чемпионате тому же «Спартаку» нужно больше сделать акцент. Поэтому игра будет спокойной — и правильно будет сделано, если выпустят половинчатые и запасные составы. А смысл выставлять основу? Плюс у «Спартака» большая скамейка, на которой есть футболисты, которым должны выходить и показывать, что достойны основного состава. Так что хочется, чтобы красно-белые сыграли достойнее, нежели с «Локомотивом», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 2 октября на «ВТБ Арене» в 19:00 по московскому времени.

Денис Сафронов