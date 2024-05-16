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Сегодня, 11:42

Мостовой назвал «дежурной» победу «Зенита» над ЦСКА

Виктория Кравченко
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на победу «Зенита» над ЦСКА (0:0, по пенальти 5:4).

«Дежурная победа «Зенита», хотя даже не победа, они просто прошли. «Зенит» особо ничего не показал, но просто в серии пенальти оказались сильнее. Нового мы ничего не увидели. ЦСКА также не смог реализовать свои моменты, а пенальти — это лотерея. На этот раз удача была на стороне «Зенита», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Суперфинал между «Зенитом» и «Балтикой» состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-zenit-v-matche-s-tsska-osobo-nichego-ne-pokazal/
Александр Мостовой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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