Мостовой назвал фаворита в полуфинале FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» назвал «Спартак» фаворитом в полуфинале пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Уралом».

«Спартак», конечно, фаворит. Что интересно, эти команды сейчас будут играть в чемпионате. Это будет проверка перед Кубком. Хотя «Урал» тоже ведет хорошую серию, без поражений», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Полуфиналы пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.