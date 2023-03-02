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Сегодня, 16:45

Мостовой назвал фаворита в полуфинале FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» назвал «Спартак» фаворитом в полуфинале пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Уралом».

«Спартак», конечно, фаворит. Что интересно, эти команды сейчас будут играть в чемпионате. Это будет проверка перед Кубком. Хотя «Урал» тоже ведет хорошую серию, без поражений», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Полуфиналы пути РПЛ пройдут в формате двух матчей: первые состоятся с 14 по 16 марта, вторые — с 4 по 6 апреля.

Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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