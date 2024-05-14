Мостовой назвал встречу со «Спартаком» игрой жизни для «Балтики»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком».

«Для калининградцев это игра жизни, ведь они имеют возможность войти в историю. С другой стороны, мы видим, как здорово смотрятся москвичи и добиваются результата. И здесь накрывает чувство сожаления от того, что изменения на тренерском мостике не случились раньше.

До того там присутствовал посторонний человек Гильермо Абаскаль, вредивший клубу. Слава богу, в конечном итоге до кого-то в руководстве это дошло, и от испанца избавились. Теперь красно-белые стали тем коллективом, которым и должны быть. Я об этом говорил постоянно. Хочу напомнить, в одном из интервью, когда специалиста только отправили в отставку, я пророчил: «Ребята, подождите, «Спартак» ещё сыграет в финале Кубка». И мой прогноз должен оправдаться» , — рассказал Мостовой RT.

«Балтика» примет «Спартак» в рамках финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 14 мая. Игра пройдет в Калининграде на «Ростех Арене». Начало встречи — в 20:45 мск. Ранее стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче.