Мостовой не считает Матч всех звезд FONBET Кубка России по футболу клоунадой

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что ему понравилась идея проведения Матча звезд FONBET Кубка России по футболу.

«Не могу назвать конкурсы на Матче звезд Кубка России клоунадой. Мы были на Матче звёзд КХЛ, и там тоже проводились челленджи. В Санкт-Петербурге хоккеисты блестяще выполняли упражнения, хотя там придумали сложные, например баскетбол, когда требовалось попасть шайбой в специальную корзину. А в других могли принять участие и мы, бывшие футболисты, и в принципе не подвести. Правда, мы увидели не совсем техничных исполнителей, которые допускали ошибки как при приеме мяча, так и при ударах. Думаю, они просто волновались. Все же ребята молодые и многие участвовали в подобном событии впервые. Хотя конкурсы в целом оказались не слишком тяжелыми. Андрей Аршавин тоже не справился с одним из них? Так ему мячи прилетали в десяти метрах в сторону. Наверное, пушка сломалась. А может, и Андрюха начал расти вниз. Порой даже самому хотелось выбежать на поле. Я вышел в конкурсе на точность, но в цель, к сожалению, не попал. В ботинках это оказалось нелегко. Но если бы предоставили три попытки, я бы справился с задачей», — приводит слова Мостового RT.

Команда Пути РПЛ одержала победу над сборной Пути регионов в Матче звезд FONBET Кубка России — 9:7.