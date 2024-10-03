Мостовой объяснил, почему пробил пенальти в матче с «Акроном»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал свой пенальти в матче с «Акроном» (5:1) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

26-летний полузащитник реализовал одиннадцатиметровый на 87-й минуте.

— Ты взял мяч, как только назначили пенальти. Не собирался никому отдавать?

— Перед игрой сказали кто бьет пенальти — я и Соболев были (в списке). В итоге Саша просил дать пробить и Артур, но я сразу сказал нет. Мне нужнее, я считаю (смеется).

— В прошлом сезоне был момент, когда ты поставил мяч на точку, но в итоге пробил Клаудиньо и не забил. Ты сейчас думал о том, что кто-то может отобрать мяч?

— Нет, сейчас я бы точно никому не отдал. Тогда я, кажется, после травмы еще был. Какая-то неразбериха получилась, — сказал Мостовой.

«Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D. «Акрон» (8) располагается на второй позиции.