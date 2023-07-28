Мостовой отметил игру Зобнина в матче FONBET Кубка России против «Краснодара»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой похвалил хавбек красно-белых Романа Зобнина за игру в матче FONBET Кубка России против «Краснодара» (1:2).

«Зобнин играет нормально, стал хоть голы забивать. Мы о нем уже лет пять говорим, я еще давно подмечал, что у него сумасшедшая работоспособность, самоотдача, но ему не хватало всего голов и голевых передач.

Зобнин — молодец, пускай планку держит. Другое дело, что делать какие-то серьезные выводы по этим кубковым играм нельзя», — заявил Мостовой «Газете.Ru».

Встреча проходила в Краснодаре. Быки играли в меньшинстве с 44-й минуты — красную карточку получил Эдуард Сперцян.