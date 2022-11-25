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Сегодня, 06:18

Мостовой: «Надо обыгрывать «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой настраивается на победу над «Спартаком» в матче Кубка России.

«Надо обыгрывать «Спартак». Настрой на него, как и всегда, огромный, по-другому не бывает в таких матчах. Тем более в этом сезоне «Спартак» очень хорош, поэтому надо как можно лучше подготовиться к встрече, чтобы победить и на позитивной волне уйти на зимнюю паузу», — цитируют «Известия» Мостового.

Встреча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в воскрсенье, 27 ноября. Начало встречи — 16.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1430873/aleksei-fomin/vdol-po-piteru-otomstit-li-zenit-spartaku-za-razgrom-v-moskve
Андрей Мостовой
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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