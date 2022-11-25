Мостовой: «Надо обыгрывать «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой настраивается на победу над «Спартаком» в матче Кубка России.

«Надо обыгрывать «Спартак». Настрой на него, как и всегда, огромный, по-другому не бывает в таких матчах. Тем более в этом сезоне «Спартак» очень хорош, поэтому надо как можно лучше подготовиться к встрече, чтобы победить и на позитивной волне уйти на зимнюю паузу», — цитируют «Известия» Мостового.

Встреча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в воскрсенье, 27 ноября. Начало встречи — 16.00 по московскому времени.