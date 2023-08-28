Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Динамо» в FONBET Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, чего ждет от предстоящего матча между красно-белыми и «Динамо» в FONBET Кубке России.

«Фаворита в этом матче нет. Даже несмотря на то, что «Спартак» играет дома. Команда сейчас в какой-то ямке, не могут выиграть никак. У «Динамо» был подъем, но в последнем матче тоже оступились. Так что игра будет равной. Тем более это дерби», — цитирует Мостового «Евро. Футбол.Ру».