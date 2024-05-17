Мостовой подверг критике формат Кубка России

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой выразил недовольство существующим форматом Кубка России.

«Никакие это не финалы. Что они напридумывали? В футболе все давно придумано. Какой финал? Разве «Спартаку» после поражения от «Балтики» дали какие-то медали или кубок?

А если бы «Спартак» выиграл и вышел в суперфинал с «Зенитом», то питерцы имели бы полное право сказать: «Ничего себе! Мы же у вас вроде бы уже выиграли в кубке». Удивительная схема», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

В суперфинале Кубка России встретятся «Зенит» и «Балтика». Матч пройдет 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.