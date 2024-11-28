Мостовой о Кубке России: «Выигрываешь первые 2 игры в группе, потом курить можно»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал шансы красно-белых в FONBET Кубке России.

«Как мне игра «Спартака»? Какая разница, они же из кубка не вылетают. Они вышли вторым составом, хоть он у них тоже хороший. Проиграли 2:1. Какая разница? Сейчас они попадут на «Урал» и все. Если игру выиграют, то снова могут с «Ростовом» сыграть. Такое было уже.

Я много кубковых игр видел. Команда проигрывает 0:3, после игры все обнимаются, целуются, смеются, фотографируются. Выигрываешь первые две игры в группе, потом вообще курить можешь» — сказал Мостовой Metaratings.ru.

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (1:0, 2:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.