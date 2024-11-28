Мостовой о Кубке России: «Выигрываешь первые 2 игры в группе, потом курить можно»

Сегодня, 14:54
Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал шансы красно-белых в FONBET Кубке России.
«Как мне игра «Спартака»? Какая разница, они же из кубка не вылетают. Они вышли вторым составом, хоть он у них тоже хороший. Проиграли 2:1. Какая разница? Сейчас они попадут на «Урал» и все. Если игру выиграют, то снова могут с «Ростовом» сыграть. Такое было уже.
Я много кубковых игр видел. Команда проигрывает 0:3, после игры все обнимаются, целуются, смеются, фотографируются. Выигрываешь первые две игры в группе, потом вообще курить можешь» — сказал Мостовой Metaratings.ru.
«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (1:0, 2:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2