Мостовой: «Нельзя сказать, что спартаковцы превзошли «Урал» в острых эпизодах»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью «Спартака» с «Уралом» в первом матче 1/2 финала плей-офф Кубка России («Путь РПЛ»).

«До игры я предполагал, что «Спартак» будет фаворитом в этом матче за счет домашнего поля. Что мы и наблюдали в процессе игры, когда красно-белые большую часть времени владели преимуществом. Один раз уральцы проглядели Промеса, и он, что называется, исполнил с шикарной передачи Тавареша.

Но нельзя сказать, что спартаковцы превзошли «Урал» в острых эпизодах, потому что команда Гончаренко отвечала и не боялась «Спартака». Плюс Виктор угадал с заменами, которые вытащили ничью для «Урала». В Екатеринбурге будет очень непростая игра. На это повлияет боевой настрой «Урала» и состояние газона. Все же не Москва», — цитирует RT Мостового.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.