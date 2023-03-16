Мостовой: «Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Судейские решения сложно как-то комментировать. Контакт был. Не знаю, почему судья не назначил 11-ти метровой удар. Но нужно признать, что момент непростой. Если брать игру, то в принципе матч равный, только во втором тайме «Динамо» выглядело чуть лучше, «Зениту» было тяжело. Вот, что значит отсутствие Малкома и Барриоса, без них «Зенит» становится обычной командой. Убери легионеров из «Зенита», и все станет ясно», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).