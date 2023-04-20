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Сегодня, 19:41

Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Акрона»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Акрон» — просто молодцы, они сотворили настоящее чудо. За счет борьбы и самоотдачи обыграли «Спартак». Можно просто аплодировать стоя. Но думаю, что «Краснодар» они уже не пройдут, плюс будут играть на выезде. А что «Спартак»? У них все хорошо, страшного ничего не произошло. Проиграли, ну бывает, и что теперь? Абаскаль отлично работает. Не трогайте команду и тренера. В футболе все возможно», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

19 апреля, спартаковцы в гостях уступили тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

«Акрон» вышел в первый этап финала Пути регионов. Там тольяттинская команда сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 3 мая в Краснодаре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ne-trogajte-spartak-i-abaskalya-nichego-strashnogo-ne-proizoshlo-mostovoj-o-porazhenii-ot-akrona/
Александр Мостовой
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ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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