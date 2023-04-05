Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Урала» в Кубке России

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Урала» в FONBET Кубке России.

«Ничего страшного тут нет. В «Спартаке» все нормально. А с учетом того, что если ты проигрываешь в Кубке, то не вылетаешь, вообще ничего страшного не было. Закончилась вчера игра, футболисты «Урала», вроде, радуются, а «Спартак» также улыбается, все спокойно. Две игры сыграли, и оказалось, не вылетают. Они сейчас обыграют «Акрон» и выйдут в финал или куда там. А «Урал» проиграет и поедет домой, нормально? Я понимаю, на начальном этапе это было, но сейчас уже зачем тогда две игры играть? Удивительно!» — цитирует Мостового Vprognoze.ru

«Спартак» уступил «Уралу» по сумме двух матчей в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, 1:2). Московская команда опустилась в нижнюю сетку плей-офф, где сыграет против «Акрона» или победителя матча «Краснодар» — «Ростов».