Мостовой: «С упавшим уровнем нашего футбола Абаскаль пока ничего такого не сделал»

1 октября, 15:14
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Хорош ли Абаскаль в сравнении с Виторией и Ваноли? Хороший вопрос. Давайте так: Витория занял первое место в Лиге Европы, это отличный результат, учитывая то, в какой группе они были. Ваноли взял Кубок России, тоже результат. Сейчас же многие стали кричать после победы «Спартака» над «Зенитом», что все, Абаскаль там что-то сделал. Ничего он не сделал.
«Зенит» еще в первом тайме должны были закрывать все вопросы. С упавшим уровнем нашего футбола Абаскаль пока ничего такого не сделал. На одном Промесе далеко не уедешь. Сейчас я не могу понять, в какой футбол хочет играть «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.
29 сентября красно-белые одержали победу над «Зенитом» в матче 3-го тура групповго турнира Пути РПЛ Кубка России (3:0).
В турнирной таблице группы В «Спартак» разместился на первой позиции (9 очков). «Зенит» занимает третье место (3 очка).
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