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Кубок России

1 октября, 15:14

Мостовой: «С упавшим уровнем нашего футбола Абаскаль пока ничего такого не сделал»

Алина Савинова

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Хорош ли Абаскаль в сравнении с Виторией и Ваноли? Хороший вопрос. Давайте так: Витория занял первое место в Лиге Европы, это отличный результат, учитывая то, в какой группе они были. Ваноли взял Кубок России, тоже результат. Сейчас же многие стали кричать после победы «Спартака» над «Зенитом», что все, Абаскаль там что-то сделал. Ничего он не сделал.

«Зенит» еще в первом тайме должны были закрывать все вопросы. С упавшим уровнем нашего футбола Абаскаль пока ничего такого не сделал. На одном Промесе далеко не уедешь. Сейчас я не могу понять, в какой футбол хочет играть «Спартак», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

29 сентября красно-белые одержали победу над «Зенитом» в матче 3-го тура групповго турнира Пути РПЛ Кубка России (3:0).

В турнирной таблице группы В «Спартак» разместился на первой позиции (9 очков). «Зенит» занимает третье место (3 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-ne-vizhu-chto-takogo-sdelal-abaskal-v-spartake-na-odnom-promese-ne-uedesh/

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⚽ Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Нижний Новгород
Спартак

П2

34%

1.70

Обе забьют - да

21%

1.83

ИТБ2 (1.5)

15%

1.73
Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
7
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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